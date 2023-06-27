عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يفتتح التسجيل لـ الزمالك أمام المحلة

صدى البلد

أحرز نادي الزمالك الهدف الأول في شباك غزل المحلة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة ١٥ عن طريق احمد مصطفي زيزو.

 

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر  - سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية  ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا  و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

ترشيحاتنا

أمريكا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا: نتعهد بمواصلة دعم كييف

لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء.. فيديو

تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر .. شاهد

كش ملك.. اعتراف أمريكي بهزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

من ترك صيام يوم عرفة.. 10 خسائر دنيوية تجعله يندم

فاجنر وتجارة الذهب.. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل العقوبات الجديدة على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متقاعد روسي يحول جاره لكرة نارية.. ويرمي سيدة بسهم ليخترق عنقها

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

تعرف على طريقة كل برج في قضاء إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بها

منهم سيد عبدالحفيظ.. لاعبو الأهلي يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ"مستر إكس"

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ