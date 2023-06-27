زيزو يفتتح التسجيل لـ الزمالك أمام المحلة

أحرز نادي الزمالك الهدف الأول في شباك غزل المحلة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة ١٥ عن طريق احمد مصطفي زيزو.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" و ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا و سيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.