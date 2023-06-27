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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: أمريكا والدولار ينهاران.. وسأمنع حربا عالمية ثالثة نحن قريبون جدا منها

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في التاريخ، حيث أن البلاد في حالة تدهور ولن تستمر في ظل القيادة الحالية.

 

وقال ترامب في حدث في نيو هامبشاير: "نحن أمة في حالة انحدار… لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا الصمود لأربع سنوات أخرى وسيكون من الصعب جدًا البقاء على قيد الحياة، تحدث الأشياء الفظيعة بسرعة كبيرة، ما يفعلونه من أجل بلدنا حزين للغاية”.

 

وأضاف أن “الطاقة البديلة التي يروج لها الديمقراطيون تؤدي إلى ظهور حقول بها مولدات رياح باهظة الثمن، وهذه المعدات مصنوعة بشكل أساسي في الصين”.

 

وحذر ترامب، من أن التحول الكامل إلى الكهرباء يهدد الطريقة المعتادة للأمريكيين.

 

وقال: "لدي الكثير من الأصدقاء الذين يحبون الطهي، يقولون: أفران الغاز أفضل من الأفران الكهربائية. لكنهم يريدون التخلص من أفران الغاز ويريدون التخلص من غسالات الأطباق الخاصة بك. لا يريدون إعطائك الماء لغسالات الأطباق”.

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وأوضح أن “الولايات المتحدة تتجه نحو الجحيم، وثقة العالم في الدولار آخذة في التراجع، والتي قد تتوقف عن أن تكون العملة الرئيسية في العالم، والأمر الذي سيتسبب في كارثة بأمريكا”.

 

ووصف ترامب خصومه من الحزب الديمقراطي بـ" دعاة الحرب "، قائلا إن “أيا منهم لا يتحدث عن حل الصراع في أوكرانيا، وأنا استطيع إنهاءه في يوم واحد”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "سأمنع الحرب العالمية الثالثة التي نحن قريبون جدا منها".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أمريكا

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