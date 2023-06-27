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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يكشف عن سيطرة دولة كبرى على الرئيس الأمريكي

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الصين تسيطر على الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

 

وقال ترامب في حدث في نيو هامبشاير، إن “بايدن لا يفعل شيئًا حيال تصرفات الصين في كوبا… السبب في عدم رغبته في فعل أي شيء هو أنه تعرض للتسوية هو أن الصين تملكه”.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أنه “إذا فاز في انتخابات عام 2024، فسوف يطالب الصين بإزالة المعدات العسكرية والتجسس من كوبا في غضون 48 ساعة”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، بشأن اعتقاله وترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن هناك جماعات تدفع الملايين ليتم اعتقالي ومنعي من الترشح للرئاسة.

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وأضاف: “في أمريكا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي، وهناك جماعات تدفع الملايين ليتم اعتقالي ومنعي من الترشح للرئاسة”.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب بايدن

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