تسجيل صوتي مسرب يفضح ادعاءات ترامب حول الوثائق السرية

رغم إنكاره أمام القضاء الأمريكي، إلا أن تسجيلا صوتيا مسرب كشف حقيقة احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فضح تسجيل صوتي ترامب، حيث عقد اجتماع في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بشأن هجوم محتمل على إيران.

تضمن التسريب الصوتي، تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية.

وقال ترامب في التسجيل: "هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم المحتمل.



ويستغرق التسجيل الصوتي دقيقتين، وفيه يتحدث ترامب ومساعدوه أيضا بشأن رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون .

قال ترامب إن الوثيقة كانت "معلومات سرية"، حيث قال شخص لترامب: "هيلاري كانت ستطبع ذلك"، ورد دونالد ترامب: "لا، كانت سترسلها إلى أنتوني وينر"، في إشارة إلى عضو الكونجرس الديمقراطي السابق، مما أثار الضحك.

يمكن أن تقوض تسريبات ترامب ما سبق وقاله، بأنه ليس لديه أي وثائق سرية.