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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لمكافحة القوارض والحشرات الطائرة بالعريش

أعمال مكافحة القوارض
أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة بسيناء


 

واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا في  شمال سيناء ، تنفيذ حملات  لمكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور اسامه سالم، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ .

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100يوم صحة.

 

 

المبيدات اللازمة :


حيث تم  تغطية مديرية القوى العاملة بالمبيدات لمكافحة،  القوارض  و الحشرات ،كما تم تغطية بعض المصالح الحكومية بالمبيدات اللازمة،وتم تغطية محطات الصرف الصحي في ساحل البحر بالمبيدات اللازمة لمكافحة البعوض البالغ ويرقات البعوض . 
 


شارك في الحملة  فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وأعضاء الفريق ،  مهندس صبحى الفرماوى رئيس الوحدة ومهندس محمود فايز ، ومن الفنيين  محمد شحاته و كمال السيد وعامل محمد اسماعيل و نافذ عبده مسلم

ناقلات الأمراض تطهر قرية المزار لمكافحة القوارض والحشرات الضارة

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العريش حملات مكافحة القوارض الأمراض

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