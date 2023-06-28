عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشعر مزدلفة.. ثالث المشاعر المقدسة ومبيت الحجاج بعد النفرة من عرفات

صدى البلد

وصلت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لـ رمي جمرة العقبة الكبرى، بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات ومن ثم النفرة إلى مزدلفة (ثالث المشاعر المقدسة)، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

فيما تأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار

كما خصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود من حجاج بيت الله الحرام على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

وزود مشروع منشأة الجمرات بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية والخدمات الإعلامية في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات والأعمال المتعلقة بها.

وجهز بكاميرات ثابتة على طول المسارات المؤدية للمشاعر وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن وتعديل معدل التدفقات، بما يتفق مع الخطط العامة لخدمة الحجيج وتنقلاتهم في المناسك، حيث تمتد شبكة الكاميرات ابتداءً من نهاية مزدلفة وحتى ساحات الجمرات بما في ذلك مراقبة الحركة داخل مختلف أدوار منشأة الجمرات ومنحدراتها ومخارجها، وتأتي شاشات البث التلفزيوني الإرشادي في ساحات منطقة الجمرات ضمن الخدمات المساندة، عبر لوحات ضخمة عند مخيمات الحجاج وأماكن تواجدهم.

يأتي مشروع التسمية والترقيم الحديث لعدد من المواقع والأماكن في المشاعر التي تؤدى مهام الإرشاد والتوجيه للحجاج وتوزعت اللوحات المضاءة بعدة لغات، وتعددت مواقع السلالم الثابتة والمتحركة في أنحاء منطقة الجمرات لتسهيل وصول الحجيج، بين شارع ريع صدقي وشارع الملك عبد العزيز بمنى، من شأنها تسهيل عملية انتقال المشاة بين شارع ريع صدقي عند نهايته قبل اتصاله بساحة الجمرات إلى شارع الملك عبد العزيز، وتسهيل وصول الحجاج إلى المستوى الخامس، والعودة منه دون المرور عبر الساحات المحيطة بالجمرات على المنسوب الأرضي.

ومع غروب شمس أمس الثلاثاء، بدأ حجاج بيت الله الحرام النزول من صعيد عرفات إلى منطقة مزدلفة، فيما يعرف بالنفرة، حيث يجمعون الحصى لاستخدامها في رمي الجمرات.

وينفر الحجاج إلى مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعد "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج، حيث يقع مشعر مزدلفة بين مشعري منى وعرفات.

سبب تسمية مزدلفة 

والمبيت بمزدلفة واجب على الحاج، من تركه فعليه دم، والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يُصبح، ثم يدفع الحجيج إلى منى قبل طلوع الشمس.

وتعود تسميتها بـ مزدلفة - حسب ما ذكره العلماء والمؤرخون - لنزول الناس بها في زلف الليل، وقيل أيضاً لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، كما قيل إن السبب أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعاً، فيما سماها الله تعالى المشعر الحرام وذكرها في قوله: "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام".

ويُعد مشعر مزدلفة بكامله موقفًا عدا وادي محسر، الذي يقع بينه وبين منى، وسمي بمحسّر كما أفاد به مدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس؛ لأن الله عز وجل حسر فيه فيل أبرهة من التقدم نحو الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتى وادي محسر حرك ناقته وأسرع في السير وهذه هي عادته صلى عليه وسلم في المواضع التي أنزل الله سبحانه وتعالى بأسه بأعدائه.

مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة سبب تسمية مزدلفة حجاج بيت الله الحرام النفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

مواقيت الصلاة في القاهرة.. موعد صلاة عيد الأضحى وصيغة تكبيرات العيد وكيفية أدائها

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

ترشيحاتنا

دوريات وسيارات إغاثة.. كيف تتصدى الأجهزة الأمنية لنزيف الأسفلت في العيد

في المتناول.. فولكس فاجن تخطط لأرخص سيارة كهربائية في العالم

خروجة بـ 20 جنيه.. أماكن للفسح بعيد الأضحى 2023

قبل الخروج لصلاة عيد الأضحى .. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في الساحات

بايدن: الصين تعاني من مشاكل خطيرة

إعلان هدنة من طرف واحد.. ماذا ينتظر السودان في عيد الأضحى؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ