رضا البحراوي: ماشية معايا بفضل ربنا.. فيديو

استضافت الإعلامية إسعاد يونس المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال برنامج "صاحبة السعادة" ، المذاع على فضائية "دي إم سي" .

تحدث المطرب الشعبي رضا البحراوي عن بداياته الغنائية، قائلا :"الحمد لله علشان انا طيب وبحب كل الزملاء في الوسط، لكن هي ماشية معايا بفضل ربنا، واللي طلعني الشارع والأقاليم".

كنت بخاف أنزل أغني في القاهرة

وقال "رضا البحراوي" : "كنت بخاف أنزل أغني في القاهرة لان فيها عتاولة في الغناء، متابعا :" أنا هروح فيهم فين بس عافرت لحد ما وصلت".



وتابع "رضا البحراوي" : اللي أنا فيه بتاع ربنا .. وأغنية "ناس مني ومن دمي " مكنتش فيديو وأتخدت من فرح في الشارع .