أخبار الفن| رضا البحراوي يكشف عن عدد زوجاته وأبنائه.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في بيروت بعد غياب 12 عامًا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد في بيروت يوم 18 أغسطس بعد غياب استمر لمدة 12 عامًا.

نشر الهضبة بوستر الحفل المقرر إقامته في بيروت، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، معلقا : "لأول مرة بعد 12 عامًا.. الهضبة عمرو دياب في حفل مباشر ببيروت.

طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

حلّ المطرب الشعبى رضا البحراوي ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة ” الذى تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس .

وصرح رضا البحراوى خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة إنه متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء مؤكدًا “بحب العزوة والأطفال”.

وأبدع الفنان “رضا البحراوي” بأغنية “ناس مني ومن دمي” على مسرح صاحبة السعادة في سهرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى .

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة لها أثناء تأدية مناسك الحج عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت سوزان نجم الدين على الصور :" تقبل الله دعائكم وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير".