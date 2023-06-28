أخبار السيارات| كيا تكشف عن أسعار تيلورايد موديل 2024.. 5 عربيات رياضية جديدة بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تُطرح سيارة كيا تيلورايد 2024 للبيع مع زيادة طفيفة في السعر عبر طرازاتها، وسيبدأ سعر LX للمبتدئين والفئة المزودة بنظام جر امامي من 37355 دولارًا، بينما يتم تسعير فئة SX-Prestige X-Pro من المستوى الأعلى بسعر 54,550 دولارًا، سيبدأ البيع 2024 هذا الشهر بعدد محدود.

أفاد تقرير جديد أن مجموعة فولكس فاجن تبذل قصارى جهدها لتطوير سيارة كهربائية جديدة للمبتدئين، ويُتوقع أن تكون ID.1 ، الخليفة الروحي لسيارة e-Up city التي تُباع في أوروبا.

انضمت أوبل إلى شركات صناعة السيارات الأخرى في تحديث شعارها مع انتقال الصناعة إلى صناعة السيارات الكهربائية، سيبدأ الشعار الجديد في الوصول إلى سيارات إنتاج أوبل في وقت مبكر من العام المقبل، وستقوم شركة صناعة السيارات بطرح الشعار الجديد لبقية إصداراتها خلال السنوات القادمة.

تتوفر الآن سيارة Lotus Eletre SUV المبتكرة والكهربائية بالكامل للطلب في المملكة المتحدة وأوروبا، كما تم تأكيد تفاصيل التسعير الشاملة لجميع الأسواق الرئيسية لشركة صناعة السيارات في أوروبا.

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.