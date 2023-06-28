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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيا تكشف عن أسعار تيلورايد موديل 2024.. 5 عربيات رياضية جديدة بالسوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كيا تكشف عن أسعار تيلورايد موديل 2024

تُطرح سيارة كيا تيلورايد 2024 للبيع مع زيادة طفيفة في السعر عبر طرازاتها، وسيبدأ سعر LX للمبتدئين والفئة المزودة بنظام جر امامي من 37355 دولارًا، بينما يتم تسعير فئة SX-Prestige X-Pro من المستوى الأعلى بسعر 54,550 دولارًا، سيبدأ البيع 2024 هذا الشهر بعدد محدود.

 

في المتناول.. فولكس فاجن تخطط لأرخص سيارة كهربائية في العالم

أفاد تقرير جديد أن مجموعة فولكس فاجن تبذل قصارى جهدها لتطوير سيارة كهربائية جديدة للمبتدئين، ويُتوقع أن تكون ID.1 ، الخليفة الروحي لسيارة e-Up city التي تُباع في أوروبا.

 

تماشيا مع العصر الكهربائي.. أوبل تعلن شعارها الجديد لعام 2024

انضمت أوبل إلى شركات صناعة السيارات الأخرى في تحديث شعارها مع انتقال الصناعة إلى صناعة السيارات الكهربائية، سيبدأ الشعار الجديد في الوصول إلى سيارات إنتاج أوبل في وقت مبكر من العام المقبل، وستقوم شركة صناعة السيارات بطرح الشعار الجديد لبقية إصداراتها خلال السنوات القادمة.

 

لوتس تكشف عن Eletre الجديدة بقوة تصل إلى 893 حصانًا |صور

تتوفر الآن سيارة Lotus Eletre SUV المبتكرة والكهربائية بالكامل للطلب في المملكة المتحدة وأوروبا، كما تم تأكيد تفاصيل التسعير الشاملة لجميع الأسواق الرئيسية لشركة صناعة السيارات في أوروبا.

 

موديل 2023.. 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.

 

 

 

Eletre لوتس فولكس فاجن تيلورايد كيا

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