لوتس تكشف عن Eletre الجديدة بقوة تصل إلى 893 حصانًا |صور

تتوفر الآن سيارة Lotus Eletre SUV المبتكرة والكهربائية بالكامل للطلب في المملكة المتحدة وأوروبا، كما تم تأكيد تفاصيل التسعير الشاملة لجميع الأسواق الرئيسية لشركة صناعة السيارات في أوروبا.

Eletre

وتشير لوتس إلى Eletre على أنها "جولة تمزج بين القوة والفن" ، وقد يجادل القليلون بهذا الوصف، حيث إنها أول سيارة كهربائية "سوق شامل" للشركة بعد سيارة Evijaالخارقة ذات التشغيل المحدود وسيتم بيعها في فئات Eletre و Eletre S و Eletre R القياسية ، وكلها مزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي.

وسيتوفر النموذج الأساسي بمحركين كهربائيين وناقل حركة أحادي السرعة، يضخ قوة مذهلة تبلغ 595 حصانًا وعزم دوران يبلغ 523 رطلًا (710 نيوتن متر) ويمكن أن تصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في غضون 4.5 ثانية بينما تتصدر السيارة بسرعة 160 ميلاً في الساعة (258 كم / ساعة)، وحزمة بطارية كبيرة تبلغ 112 كيلو وات في الساعة مع نطاق يبلغ 373 ميلاً (600 كم) وفقًا لدورة WLTP المدمجة.

Eletre

وعلى الرغم من كونه إصدارًا مبتدئًا ، إلا أن Eletreمجهز جيدًا جدًا، من بين الميزات القياسية تعليق هوائي نشط ، والتحكم المستمر في التخميد ، وتوجيه عزم الدوران ، وعجلات مقاس 22 بوصة ، ومصباح أمامي Matrix LED ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ، ومساعد الركن الافتراضي ، ونظام صوتي مكون من 15 مكبر صوت.

وتأتي فئة Eletre S المتوسطة بنفس مجموعة نقل الحركة للنموذج القياسي ، وتنتج نفس القوة ولها نفس النطاق، ما يميزها هو تركيزها على الرفاهية، فهي تحتوي على أشياء مثل الأبواب الناعمة ، وزجاج الخصوصية ، والجناح الخلفي النشط ، والإضاءة المحيطة القابلة للتهيئة ، والعتبات الجانبية المضيئة ، ونظام جودة الهواء ، ونظام صوت KEF بقدرة 2160 وات 23 ، وعجلات مقاس 22 بوصة. يمكن أيضًا أن تكون مزودة بمكابح من السيراميك الكربوني.

وتتصدّر عائلة Eletreنموذج R، وهي تتمتع بمحركين كهربائيين أكثر قوة، يوفران 893 حصان وعزم دوران 985 رطل قدم (1335 نيوتن متر)، في حين أن سرعتها القصوى تزيد بشكل هامشي إلى 165 ميل في الساعة (265 كم / ساعة) ، فإن وقتها من 0-62 ميل في الساعة (100 كم / ساعة) ينخفض إلى 2.95 ثانية، ويبلغ مداه 490 كم، وتم تجهيز Eletre Rبشكل قياسي بمكابح من السيراميك الكربوني مع ملاقط سباقات AP ذات 10 مكابس في المقدمة.

في وضع المسار ، ستظل الشبكة الأمامية النشطة مفتوحة في جميع الأوقات ، وهي ميزة أخرى فريدة من نوعها لـ Eletre R، بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز Eletre R بنظام ذكي للتحكم في الانقلاب ، ونظام توجيه خلفي نشط ، وحزمة الكربون ، وإطارات Pirelli P Zero، و عجلات سوداء لامعة.