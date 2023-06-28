محافظ الغربية يؤدي صلاة عيد الأضحى بالسيد البدوي..صور

ويوزع هدايا العيد على الأطفال

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بطنطا.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية اللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية ولشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا العيد على الأطفال بساحة المسجد الأحمدي.

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