عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ويوزع هدايا العيد على الأطفال

محافظ الغربية يؤدي صلاة عيد الأضحى بالسيد البدوي..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بطنطا.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية اللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فحص وعلاج 1202 حالة في قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة بمركز بسيون

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية ولشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة  تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا العيد على الأطفال بساحة المسجد الأحمدي.

IMG-20230628-WA0041
IMG-20230628-WA0041
IMG-20230628-WA0042
IMG-20230628-WA0042
IMG-20230628-WA0043
IMG-20230628-WA0043
IMG-20230628-WA0039
IMG-20230628-WA0039
IMG-20230628-WA0040
IMG-20230628-WA0040
IMG-20230628-WA0038
IMG-20230628-WA0038
الدكتور محمود سليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور أحمد عطا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد نجيب اللواء محمد عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

موضوعات متعلقة

بنسبة 98,04% .. توريد 171 ألفا و64 طن قمح لمخازن الغربية

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

المؤبد عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ