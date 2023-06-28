حمو بيكا يهني الجمهور بعيد الأضحى| صور

هنأ الفنان حمو بيكو متابعيه بحلول عيد الاضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك بيكا عدة صور جديدة له رفقة زوجته بعد ذبح الأضحية.

وعلق بيكا: "كل سنة وأنتو طيبين.. عيد أضحي مبارك على كل أخواتي"

ووجه مغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات وأكد إنه لو عاد به الزمن لأكمل تعليمه.

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام” :"بكره تعتبر بداية الامتحانات النهائية للثانوية العامة، وأنا مش جاي أديك موعظة ولا جاي أعمل شيخ عليكم..بس أنا جاي أقول لك إنك قد أي حاجة في الدنيا، وتعرف تعمل أي حاجة طالما عندك إصرار وحلم هتوصل يعني هتوصل".

وتابع حمو بيكا: “الثانوية العامة مش نهاية الرحلة والمطاف ليكم، وإنما هي بداية الحلم الحقيقي اللي نفسك تحققه، اتعلموا العلم حلو أوي، العلم بيستر صاحبه، أنا لو رجع بيا الزمن كنت اتعلمت وأكلت الكتب اكل.. ربنا معاكم يا رب وتحققوا كل أحلامكم”.