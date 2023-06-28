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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. احتفالات الأطفال والعائلات بعيد الأضحى في ساحة السيد البدوى بطنطا

فرحة عيد الاضحي يمحيط
فرحة عيد الاضحي يمحيط السيد البدوي بطنطا

احتشد الآلاف من الأسر والعائلات بمحيط ساحة مسجد السيد البدوى بطنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم عقيد أداء صلاة عيد الأضحى للاحتفال بالتقاط صور سيلفي وشراء الحلوي الحمصية وسمسميه لرسم البهجة والسعادة علي وجوه أطفالهم وذويهم .

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كما حرصت الأسر والعائلات علي الدخول الي الحدائق والمنتزهات العامة للركوب الملاهي والمنطاد وشراء البالونات والالعاب والعرائس لإسعاد أبناءهم وذويهم .

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وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ادي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء سالم مهنا مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية اللواء محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية ولشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة  تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا العيد على الأطفال بساحة المسجد الأحمدي.

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الحدائق والمنتزهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمود سليم الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار العسكرى اللواء محمد نجيب المراكز والمدن أيام عيد الأضحى

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