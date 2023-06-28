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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يزور المرضى والأيتام وكبار السن ليقدم لهم التهنئة بالعيد

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، أول ايام عيد الاضحى المبارك يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ذبح الأضاحي من داخل مجزر طنامل بمركز ومدينة أجا والمقدمه من جمعية الأورمان لتوزيعها علي الأسر الاولي بالرعاية بنطاق المحافظة.
 

كما قام "مختار" بزيارة المرضي والمصابين  لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك من داخل مستشفي المنصوره التخصصي وتوزيع الهدايا عليهم.


وأيضا قام "المحافظ" بزيارة الأيتام وكبار السن من داخل دار رعاية كبار السن والأيتام بقولونجيل وقدم لهم التهنئة بمناسبة العيد وقام بتوزيع الهدايا عليهم .
 

وأكد "المحافظ"، أن فرحة الإحتفال بعيد الاضحى المبارك  لم ولن تكتمل بدون مشاركة آبائنا وأبنائنا ومعايدتهم في  عيدنا المبارك لأن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور والفرح علي قلوبهم .


ودعا " مختار " الجميع بزيارة دور الرعاية ومشاركة الأيتام وكبار السن فرحة العيد قائلا " أجبروا خاطرهم " لأن ديننا الحنيف ونبينا الكريم "صلي الله عليه وسلم " أوصنا بذلك..   
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وزارة الصحه بالدقهلية ، والدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية ، والمستشار السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالدقهلية ، والأستاذ رمضان الصابر مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والدكتور جمال فوده مدير مستشفي المنصوره التخصصي ، والأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الصحة بالدقهلية أول أيام عيد الأضحى المبارك جمعية الاورمان عيد الأضحى المبارك مديرية التضامن الاجتماعي

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