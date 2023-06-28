فرحة العيد بطور سيناء.. الصلاة في الخلاء والخروج على البحر

أدى مئات المصلين بطور سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد الرحمة بالجبيل المطل على البحر مباشرة.

وقد أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صلاة عيد الأضحى في مسجد الحق المبين بطور سيناء، برفقته القيادات الشعبية والتنفيذية ومشايخ بدو جنوب سيناء.

وقد خرج أهالي جنوب سيناء فور انتهاء الصلاة للتنزه في الشواطئ والمتنزهات.

وقامت بعض الأحزاب والجمعيات بتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال.

وقد توافدت السياحة الداخلية على مدن رأس سدر ودهب وشرم الشيخ وسانت كاترين منذ بدء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت مدينة رأس سدر تدفق الأتوبيسات السياحية من نفق الشهيد أحمد حمدي للاستمتاع بالشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية.

وفي مدينتي شرم الشيخ ودهب، ارتفعت الإشغالات السياحية في الفنادق والمنتجعات من السياحة الداخلية والسياح العرب الذي جاءوا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

فرحة العيد بطور سيناء

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٨_٠٩١٣٢٠

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٨_٠٦٥٨٠٦

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٨_٠٦٢٧٣٧