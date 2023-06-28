الأوقاف: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

قالت وزارة الأوقاف إنه تقرر تخصيص 5 جوائز لذوي الهمم من أهل القرآن الكريم، في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمبلغ وقدره 1.5 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، قيمة كل جائزة، على النحو التالي:

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه.

وتنظم وزارة الأوقاف، المسابقة العالمية الـ30 في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم، وبناء على مشاركة إحدى الشركات بمبلغ 3.4 مليون جنيه؛ تم رفع جوائز المسابقة، إلى 6.5 مليون جنيه.

ومن المقرر الإعلان لاحقا عن موعد الاختبار المركزي المؤهل للمسابقة لهذا الفرع.