صفاء أبو السعود: تابعت دراما رمضان وأبهرني منها جعفر العمدة| فيديو

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إنها تابعت الدراما في رمضان ، و أعجبت بدور الفنانة منى زكي، و دور الفنانة نيللي كريم، بالإضافة إلى أنها أبهرت بمسلسل "جعفر العمدة".

صفاء أبو السعود: محمد رمضان لديه حضور كبير



وأضافت صفاء أبو السعود خلال حوارها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفنان محمد رمضان لديه حضور كبير، و حضوره يجعل المشاهد برغب في مشاهدته، مؤكدة أنها تحب الفنان محمد رمضان في التمثيل أكثر من الغناء.

صفاء أبو السعود: إيمان العاصي قامت بطفرة في أدائها و تمثيلها



وأشار صفاء أبو السعود إلى، أن الفنانة إيمان العاصي قامت بطفرة في أدائها و تمثيلها ، متابعة:" لأول مرة إيمان تصبح بهذا الثقل"