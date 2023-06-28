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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفل تخريج الضباط بكلية التدريب والتنمية في أكاديمية الشرطة

صدى البلد

 أقامت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، احتفالها الدورى بمناسبة إنتهاء فعاليات العام التدريبى (2022/2023م) بتخريج عدد (124) ضابطاً وضابطة أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة بالكلية ، والذين تم تدريبهم بمعهدى "القادة لضباط الشرطة – تدريب ضباط الشرطة" خلال الفترة من 18/6/2023م حتى 26/6/2023م .

واضطلعت الكلية خلال العام التدريبى المُشار إليه بالإشراف على تدريب عدد (13660) ضابطاً وضابطة بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة وعددهم (27) معهداً والتى تشرف عليها الكلية فنياً ، منهم عدد (5781) ضابطاً وضابطة تم تدريبهم بمعهدى (القادة – التدريب) والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ، إضافةً إلى تدريب عدد (25) وافد من الدول العربية الشقيقة (البحرين - السعودية - الأردن– الجزائر – عمان – السودان) على مستوى جميع المعاهد التدريبية.

كما قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبى الحالى بتجهيز عدد (254) ضابطاً وضابطة من مختلف جهات الوزارة لخوض إختبارات فريق الـ (S.A.A.T) التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، كما تم عقد إختبارات تأهيلية فى اللغتين "الإنجليزية- الفرنسية" و(الرماية - السمات الشخصية) لعدد (298) ضابطاً وضابطة من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام .

وفى إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة)             ووزارة الخارجية ممثلة فى (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) وأيضاً الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا ومنظمة الأمم المتحدة ، فقد قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بتدريب وتأهيل عدد (488) من الكوادر الأمنية الأفريقية والأسيوية ودول الكومنولث المشاركة فى البعثات الأممية ممثلين عن عدد (56) دولة .

كما تم عقد مسابقة الرماية السنوية للسادة الضباط على مستوى الفرق والفردى فى الأسلحة الثلاث "الطبنجة - الرشاش القصير – البندقية" وتنافس فيها عدد (493) ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة بمشاركة فعالة من العنصر النسائى لأول مرة .

حضر مراسم الإحتفال اللواء / مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء مدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية ، حيث ألقى اللواء/ مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات السيد/ وزير الداخلية وتوجيهات سيادته الدائمة للإرتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة مؤكداً على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات فى بؤرة إهتمامها من خلال تنوع وملائمة المناهج التدريبية بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة.

 وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الضباط المتميزين من أوائل الفرق التدريبية وكذا أمهر الرماة والمتفوقين بدنياً وثقافياً .

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اكاديمية الشرطة الدورة التدريبية الدول العربية الشقيقة حفل تخريج ضباط الشرطة عمليات حفظ السلام كلية التدريب والتنمية وزارة الخارجية

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