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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإفراج بالعفو عن 2374 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى| صور

الافراج عن النزلاء
الافراج عن النزلاء

عقد قطاع الحماية المجتمعية، لجانا؛ لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 2374 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

كما يأتي تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بــ (عيد الأضحى المبارك).

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الإصلاح والتأهيل الإفراج بالعفو الحماية المجتمعية المحكوم عليهم رئيس الجمهورية شروط العفو عيد الأضحى المبارك

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