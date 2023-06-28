مريم الخشت تحتفل بعيد الأضحى رفقة خطيبها.. شاهد

هنأت الفنانة مريم الخشت متابعيها بعيد الأضحي المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت مريم الخشت صور من خطبتها، وعلقت:"كل سنة وانتم طيبين ربنا يملئ حياتكم حب وسعادة ويملا حياتكم رحمه وحنية"

احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت، ليلة أمس الجمعة 23 يونيو، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ولم تكشف عن هويته، وذلك وسط الأهل والأصدقاء.

ونشرت الفنانة مريم الخشت، عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، وظهرت فيها بجوار عريسها ويحيطها الاصدقاء والمقربين.

وظهرت مريم الخشت، في حفل خطبتها، بفستان صيفي، باللون الأزرق الفاتح، مفتوح من الأمام، أبرز أناقتها