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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبحث عودة نجم الفريق المعار لـ طلائع الجيش

أوسوريو
أوسوريو

تبحث اللجنة الفنية بنادي الزمالك، مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، عودة أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأبيض، المعار لنادي طلائع الجيش.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أحمد أيمن منصور مع طلائع الجيش، بنهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك القرار، في ظل حاجة أوسوريو لمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت تتابع اللجنة الفنية بعض المدافعين في الدوري المصري للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك قد استقر على عودة محمود علاء مدافع الأبيض الذي تنتهي إعارته للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.
 

وفي سياق آخر، منح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وفاز الزمالك على غزل المحلة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

نادي الزمالك أوسوريو احمد ايمن منصور الزمالك طلائع الجيش

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