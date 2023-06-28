سيارة مقلوبة محملة بطن حشيش وأفيون.. الداخلية تكشف تفاصيل صفقة الـ70 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال تكثيف التواجد الأمنى بجميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها، ما أدى إلى انقلابها.

تمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، مصاب، وتم نقله للمستشفى، وبرفقته آخر له معلومات جنائية، مصاب بكدمات متفرقة.

وعثر بداخل السيارة على “كمية من مخدر الحشيش وزنت طنا - كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلو جراما”.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 70 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.