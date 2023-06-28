كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت كنزي عمرو دياب متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كنزي في الصورة رفقة صديقتها بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغاني جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.