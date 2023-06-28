هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن بعض كواليس تصوير فيلمها الجديد مستر إكس والذى يعرض فى عيد الأضحى حاليا مع زوجها الفنان أحمد فهمى.

وقالت هنا الزاهد فى تصريحات لصدى البلد: عشت أجواء رائعة أثناء تصوير فيلم مستر إكس وسعيدة بهذا العمل لانه من الأعمال التى تناسب كل العائلة ويمكن أن يشاهده الأطفال والكبار دون أن يتضايقون منه.

وأضافت هنا الزاهد : سعيدة أيضا بالتعاون الثانى مع أحمد فهمى بعد مسلسل الواد سيد الشحات وأشعر بالأمان عند العمل معه لانه من الممثلين المميزين ويمتلك قدرت فنية هائلة سواء فى التمثيل أن التأليف.

فيلم مستر اكس

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.