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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحجاج يواصلون رمي الجمرات .. وإرشادات مهمة لـ العمرة السعودية | فيديو

الحجاج يرمون جمرة
الحجاج يرمون جمرة العقبة ⁩

مع بدء الحجاج منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، قدمت وزارة الحج السعودية عددًا من الإرشادات لرمي الحصى في المشاعر المقدسة.

وحذّرت الوزارة، عبر حسابها على موقع "تويتر" من صعود الجبال لالتقاط الحصى، وأذية الآخرين عند رمي الحصى.

وأوضحت أن "كل جمرة تُرمَى بسبع حصيات"؛ مشيرة إلى أن "الحصيات صغيرة ولا يُشترط تطابق حجمها".

كما دعت الوزارة، ضيوف الرحمن إلى تفادي الزحام وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات، داعية الحجاج إلى الخروج ضمن برنامج التفويج، وتفادي تعطيل حركة المشاة.

وكانت أفواج الحجاج قد اتجهت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى،  من مشعر مزدلفة، إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

ووثقت قناة “الإخبارية”، ضيوف الرحمن وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى.
 

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