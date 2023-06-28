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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين العيد.. تفاصيل سقوط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش في كرداسة

صدى البلد

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض (كتر)، ومبلغ مالي 300 جنيه.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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