شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

طرحت الفنانة شذى حسون أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" ، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وبدأت شذى الترويج لأغنيتها الجديدة على ما أظن عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بطرح البوستر الدعائى لها استعدادا لطرحها يوم الثلاثاء القادم بمناسبة عيد الأضحى.

شذى حسون تتحدث عن أهل الغناء

تحدثت المطربة العراقية شذى حسون، عن المطرب محمد حماقي والهضبة عمرو دياب والمطرب محمود العسيلي والمطربة شيرين عبد الوهاب، كما كشفت عن سبب اختفائها لفترة من حياتها.

وقالت شذى حسون، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الاعلامية شيرين سليمان: نفسي أعمل ديو مع محمد حماقي ومن الأصوات اللي أحب ركوزها في الغناء ويعجبني اختياراته، وكمان بحب الهضبة عمرو دياب وأغانيه وشغله وتامر حسني والعسيلي وأتمنى أشتغل معاهم.

وعن شيرين عبد الوهاب قالت شذى حسون ببرنامج سبوت لايت: شيرين بحكم نجاحها ومحبة الناس ليها وجنونها ده يخليها فنانة حقيقية، وكل اللي بيحصل معاها حصل مع كل الفنانين الكبار في العالم، وشيرين صوت كتير حلو وبتلمسني.

وأوضحت: اللي حصل مع شيرين حصل معايا شوية والفرق بيني وبين شيرين أن الإعلام اهتم بموضوعها وتابعها بعكسي الموضوع كان بعيد عن الإعلام وأنا فضلت ده، حفاظا على خصوصيتي وخصوصية الناس التانية، وأحيانا بتجيلك فترات عايزة تركزي على نفسك شوية.

وعن سبب اختفائها، أضافت شذى حسون ببرنامج سبوت لايت: اختفيت لفترة بحياتي لأمور شخصية، وحصلت قصص كتير معايا ولو طلعت للاعلام هتكون دراما أكتر.والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.