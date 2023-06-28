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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الخدمات العلاجية بحملة 100 يوم صحة بالإسكندرية في عيد الأضحى

الدكتورة أميرة طهيو
الدكتورة أميرة طهيو تتفقد مستشفيات الإسكندرية

تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عددا من الوحدات و العيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات اليوم الأربعاء ويرافقها الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي والدكتورة عبير عنان مدير منطقة شرق الطبية والدكتورة شريهان فؤاد مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي.


بدأت الجولة التفقدية بالمرور على مركز صحة الأسرة بسموحة و كان في استقبالها دكتورة دينا مجدي مدير المركز وتأكدت  من تواجد الأطقم الطبية و توافر المستلزمات و الأدوية و الألبان بمرحلتيها الأولى و الثانية و تابعت  الالتزام بالتسجيل الإلكتروني بمكتب الصحة و أكدت على تكثيف تقديم جميع الخدمات الصحية خلال حملة ١٠٠ يوم صحة.

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ثم تابعت  جولتها بالمرور على عدد من العيادات المتنقلة بمنطقة شرق الطبية و قدمت التهنئة و الشكر للأطقم الطبية على الالتزام الملحوظ في أداء واجبهم خلال أول أيام العيد لتوفير التأمين الطبي لأكبر عدد من المترددين على المتنزهات و أماكن التجمعات و تأكدت  من توافر جميع المستلزمات و أدوية الطوارئ بالعيادات المتنقلة و نبهت على الاهتمام بتفعيل جميع مبادرات الصحة العامة للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال حملة ١٠٠ يوم صحة.


ثم توجهت  لمستشفى أطفال الرمل لمتابعة سير العمل و كان في استقبالها دكتورة إيمان شكري مدير المستشفى وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية طبقاً للجداول الموضوعة و تم المرور على الأقسام الداخلية و المبتسرين و العنايات المركزة و المتوسطة وأشادت بدور الصيدلة الإكلينيكية بمختلف الأقسام بالمستشفى و أكدت على دورهم الفعال داخل المنظومة الطبية.


واختتمت  الجولة بتفقد مركز صحة الأسرة بسان ستيفانو و كان في استقبالها دكتورة منى عبده  مديرة المركز و تم تفقد الأقسام المختلفة و متابعة سير العمل بالإضافة إلى خدمات تسجيل المواليد و الوفيات بمكتب صحة فلمنج.


وتتقدم الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالشكر لكل الفرق الطبية الملتزمة بأداء واجباتها خلال فترة الأعياد لما لمسته من إيمانهم بالمسئولية و حرصهم على أداء واجباتهم في الاهتمام بصحة كل مواطن على أرض مصرنا الحبيبة.

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