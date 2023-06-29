السوشيال ميديا.. مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك.. وهاشتاج العجول الهربانة يتصدر تويتر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفعيل نادي الزمالك لبند التجديد بعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الزمالك يقرر تفعيل بند التجديد في عقد أوسوريو واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل”.

توفي أول يوم العيد.. محمد هنيدي يتذكر الراحل علاء ولي الدين

حرص الفنان محمد هنيدي، علي تذكر الفنان علاء ولي الدين في يوم رحيله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد هنيدي، في تدوينة: “أبو قلب أبيض.. ادعوله.. علاء توفى اول يوم في عيد الأضحي زي دلوقتي.. ربنا يرحمه يارب”.

هاشتاج العجول الهربانة يتصدر تويتر .. شاهد التعليقات والصور

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “العجول الهربانة”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتداول العديد من الفيديوهات المتعلقة بهروب الأضحية، في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وتصدر هاشتاج “العجول الهربانة”، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل “تويتر”.

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

هنأ الإعلامي مهيب عبد الهادي، المنتخب الأولمبي عقب فوزه علي نظيره منتخب مالي بهدف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب مهيب عبد الهادي: “مبرووووك لمصر الفوز علي منتخب مالي الاوليمبي 1/0 في كاس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد .... نجم المباراة هو ؟”.