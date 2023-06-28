الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفعيل نادي الزمالك لبند التجديد بعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. الزمالك يقرر تفعيل بند التجديد في عقد أوسوريو واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل”.

وفي سياق آخر، منح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وفاز الزمالك على غزل المحلة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.