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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على مالي .. ماذا قال حتحوت عن أداء المنتخب الأولمبي؟

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، على فوز المنتخب الأولمبي أمام مالي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “مبروك يا رجالة خدنا ٣ نقط مهمة لكن لازم شدة من ميكالي على اللاعبين اللي فرديتهم بتضيع مننا فرص (وده من وقت التصفيات باين)”. 

وتابع: “‏المنتخب الأوليمبي تحسن نسبيًا وتصدر مجموعته، لكن ماتنسوش إن فارق الأهداف ممكن يؤثر في موقفنا وإبراهيم عادل لعيب تقيل”. 

وتغلب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة فى المغرب.

أحرز هدف المنتخب الأولمبي ابراهيم عادل فى الدقيقة العاشرة .

وتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيده الي 4 نقاط من تعادل امام النيجر وفوز على مالي.

المنتخب الأولمبي أمم أفريقيا تحت 23 سنة هاني حتحوت منتخب الأولمبي

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