وفاة الحاجة التائهة بعد رحلة البحث عنها في الأراضي المقدسة

أعلن أحمد سامي، ابن الحاجة المفقودة بالسعودية أثناء أداء مناسك الحج، خبر وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “أمي في ذمة الله، إنا الله، وإنا إليه راجعون”.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة شاب يدعى أحمد سامي، يعيش حالة من القلق بعد فقدان والدته خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وناشد الشاب أحمد أصدقائه ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السلطات السعودية، للمساعدة في العثور على والدته المفقودة وتدعى راجيا حسني عبدالسلام التي تم فقدها في جبل عرفات.

وحسبما ورد في منشور الشاب أحمد، فإن والدته تم إيقاف اتصالها عندما كانت تتحدث على هاتفها المحمول، وأفاد الشخص الذي رد على الهاتف بأن والدته في حالة غيبوبة وتم رميها في الشارع.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أحمد وأصدقاؤه من العثور على والدته، ولا يزالون يناشدون الجميع لتقديم المساعدة في البحث عنها.

شاب يفقد والدته في الحج

وكتب: “أمي مرمية في الشارع بقالها ساعتين، واللي رد على موبايلها يقول اتصرف علشان عاوز امشي هي في غيبوبة”، وحدث المنشور أنه تم غلق هاتفها، وأنها موجودة قبل عرفات بـ 3 كم.