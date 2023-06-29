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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد لبان الذكر.

 



اكتشف العلماء أن اللبان المر أو ما يعرف شعبياً باللبان الذكر يحتوى بوفرة عالية جداً على مادة الكورتيزون المضادة لجميع الإلتهابات والمسكنة للآلم ، والمدهش والعجيب أن الكورتيزون الطبيعى الموجود فى هذا اللبان لا يقارن بالكورتيزون الصناعى الكيميائى ، لأن الكورتيزون الكيميائى له أضرار وآثار جانبية ومضاعفات علي الجسم ..


فوائداللبان الذكر :
1 - مطهر ومنشط للجهاز الخلوى .
2 - مطهر عام لكل الجسم داخلياً وخارجياً .
3 - مضاد للإنتفاخ والغازات .
4 - منظم لوظائف الجهاز الهضمى .
5 - مدر للبول ومطهر للجهاز البولى .
6 - منشط للرحم ومطهر للجهاز التناسلى .
7 - مهدئ للأعصاب .
8 - يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة .

9 - منظم لجهاز المناعة ..
حيث يستخدم كمطهر له ويقضى على الميكروبات والبكتيريا الضارة ويطهر الجروح بدون أى آثار جانبية .

10 - هام جداً لصحة الفم حيث ..يمنع التسوس ويقوى اللثة ويطهر الفم واللسان من البكتيريا والميكروبات كما أنه مسكن لآلام الأسنان ويستخدم غسول مثالى لتطهير الفم و علاج لرائحة الفم الكريهة .

11 - منشط ومطهر للجهاز التنفسى ..
وهو بلسم السعال والكحة الشديدة ومزيل وطارد قوى للبلغم والإفرازات المخاطية الزائدة من الجهاز التنفسى .. ومضاد لإلتهاب الشعب الهوائية ومزيل لاحتقان مسالك الأنف والحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين .. مهدئ للجهاز التنفسى بأكمله لأنه مضاد للإلتهابات .. يقلل كثيراً من أزمات الربو الشعبى .. ومسكن للألم والصداع ويخفف نزلات البرد والإنفلوانزا ومنظم لدرجات الحرارة .

12 - طارد للغازات ..
هو منظم لحركة الأمعاء الدقيقة والغليظة ويطرد الغازات الزائدة المؤلمة ويمنع تكوينها يسكن آلام البطن ومنطقةالصدر .

13 - مضاد لعسر الهضم ..
هو شافى من داء عسر الهضم المزمن والحموضة فى المعدة بدون أى آثار جانبية .. ويساعد فى إفراز مادة الصفراء الهاضمة والعصارة المعدية والأحماض التى تنظم عملية الهضم .. ويسهل حركة الطعام فى الأمعاء .

14 - مدر للبول ..
معروف أن كل الأدوية المدرة للبول ليست آمنة .. وهذا اللبان الساحر .. يساعد على طرد الماء من الجسم  .
 

اللبان الذكر جهاز الهضمي جهاز التنفس فوائد لبان الذكر عملية الهضم مادة الكورتيزون

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