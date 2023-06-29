حدث ليلا| الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية بعد حرق المصحف.. انتشال أشلاء بشرية من حطام الغواصة تيتان

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري العديد من الموضوعات والأخبار المهمة، التي حدثت على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس 29 يونيو 2023، وهذه أبرزها:



ثورة 30 يونيو.. أنجح عملية إنعاش أعادت الروح لمصر

تحتفي مصر بـ الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم الجماعة الإرهابية واسترجعت الدولة وقطعت الطريق على المشروع الإخواني الإرهابي التخريبي، وكانت بمثابة أنجح عملية إنعاش أعادت الروح للدولة المصرية.



القصة الكاملة لسرقة مكتب الفنان عمرو محمود ياسين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة بعد القاء القبض على مسجل خطر ارتكب الجريمة واستولى على 4 تماثيل نحاسية جوائز حصل عليها الفنان.



رسمياً.. عودة الزمالك للمشاركة في الكونفدرالية بعد غياب 4 سنوات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خبر هام للزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.



كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس مشهد عصيب له في بدايته الفنية مع الفنانة حنان ترك، في مسلسل هانم بنت باشا، الذي تم عرضه في عام 2009.



بعد حرق المصحف.. الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية ويطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة

دعا الأزهر الشريف كافة الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، وذلك بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.



شاهد .. انتشال أشلاء بشرية من حطام الغواصة تيتان بعد وصولها كندا

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، أنه جرى انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.



مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

أدانت مصر، اليوم الخميس، قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى 2023.



500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب مجددا اليوم الخميس 29-6-2023 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 وهو ما يبحث عنه الراغبون في شراء الشبكة للخطوبات في العيد، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في أسعار المعدن الأصفر عالميا.



في ثاني أيام عيد الأضحى.. تعرف على سعر الدولار الأمريكي

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.