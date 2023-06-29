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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة لسرقة مكتب الفنان عمرو محمود ياسين

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة بعد القاء القبض على مسجل خطر ارتكب الجريمة واستولى على 4 تماثيل نحاسية جوائز حصل عليها الفنان.

وتبين أن الفنان عمرو ياسين ترك نافذة المكتب في الطابق الأرضي غير محكمة الغلق ما سهل مهمة اللص وتسلل إلى المكتب عبر النافذة بعد فتحها واستزلى على تماثيل نحاسية جوائز تسلمها الفنان عن أعماله. 

 

واعترف المتهم أنه تخلص من تمثالين من ضمن المسروقات في مقلب قمامة اثناء هروبه حاول بيع الآخرين. 

 

رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين

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تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغ من "عمرو محمود ياسين" باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه بالطابق الأرضي.

 

شكل العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال فريق بحث بقيادة العقيد مصطفى خليل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

 

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة توصلت إلى أن مسجلا خطرًا له معلومات جنائية "تخصص سرقة مساكن" وراء ارتكاب الواقعة بتسلقه سور العقار الخلفي.

 

بتقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد فاروق ومصطفى عرفة معاوني مباحث العجوزة من ضبط المتهم "بشار.أ." 20 سنة، وأرشد عن المسروقات 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس" وجهاز تدخين "سيجارة الإيكوس".

 

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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