ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5% عند التسوية مع تراجع للمخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات بعد تراجع حاد لمخزونات النفط الأميركية، وتصريحات لرؤساء عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5% إلى 74.03 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 2.8% إلى 69.56 دولار للبرميل وهو أعلى سعر تسوية منذ 21 يونيو .

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجعت مخزونات النفط لثاني أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي وذلك بنحو 9.6 مليون برميل كما أنها وتيرة تتجاوز بفارق كبير توقعات المحللين.

من جانبه أشار جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى إمكانية تطبيق المزيد من عمليات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة، كما أكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن البنك سيرفع أسعار الفائدة في يوليو .

ولا يزال المستثمرون حذرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

هذا ويتوقع بعض المحللين شح الإمدادات بالسوق في النصف الثاني من عام 2023 لأسباب من بينها استمرار أوبك+ في خفض الإنتاج وكذلك خفض السعودية الطوعي في شهر يوليو.