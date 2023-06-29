رئيس الاحتياطي الفيدرالي: من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع الفائدة

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي إنه من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة للبنك، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد يتعرض إلى ركود.

وفي مؤتمر للمركزي الأوروبي ، قال باول: لقد قطعنا شوطاً طويلاً فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التوقف هذا الشهر عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد.

وأضاف: إجراءات السياسة النقدية المستقبلية ستكون مدفوعة بأداء الاقتصاد..الشيء الوحيد الذي قررناه هو عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

وواصل باول: الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة كانت مناسبة عندما كان التضخم مرتفعاً بشدة وكان موقف السياسة النقدية غير متوافق معه، ولكن السياسة أصبحت الآن أقرب مما ينبغي لها أن تكون.

ولم يستبعد رئيس المركزي الأميركي احتمال أن تؤدي إجراءات البنك -التي تهدف إلى إعادة معدل التضخم إلى 2%- إلى بعض المتاعب الاقتصادية.

وتابع: "الحالة الأقل ترجيحا هي أن نجد طريقنا إلى تحقيق توازن أفضل دون حدوث تراجع حاد حقاً..هناك أيضاً "احتمالاً كبيراً لحدوث انكماش اقتصادي ولكنها ليست الحالة الأكثر ترجيحاً.

كما استبعد الوصول إلى مستهد البنك فيما يتعلق بالتضخم في العام الجاري أو المقبل، إذ يرى أن ذلك سيتحقق في 2025.