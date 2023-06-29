اسلق اللحمة.. استشاري تغذية توجه نصائح وتحذيرات غذائية لتناول الطعام في العيد

قدمت الدكتورة ياسمين الصيرفي إستشاري التغذية العلاجية، نصائح وتحذيرات غذائية لتناول الطعام في العيد، قائلة: إننا من الطبيعي لدينا أن يكون لدينا فى فترة الغداء البروتين الخاص بنا سواء من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، محذرة إلى الأشخاص الذين لديهم أمراض الكلي والكبد أخذ حذرهم من كمية اللحوم التي يتناولوها.

وأضافت إستشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب تجنب تناول اللحوم بالزيت أو الزبد، من أجل الأشخاص التي تعاني من الكوليسترول وزيادة الوزن والصحة العامة، ويتم إستبدال تلك الطريقة بطريقة السلق.

وأكدت إستشاري التغذية العلاجية، بضرورة تناول اللحوم وبجانبها خضروات مثل: طبق السلطة، مع إكثار البقدونس والجرجير، لافتة إلى أن ذلك يرجع لسبب أن الخضروات قلوية وتعادل حمضية اللحوم، إضافة إلى تقليل الملح من أجل تجنب ارتفاع الضغط.