رفع القمامة وجاهزية الوحدة الصحية أبرز استعدادات مدينة الحسنة خلال عيد الأضحى

أجرى محمد أحمد المغربي، سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، جولة تفقدية مفاجئة للوحدة الصحية بالحسنة لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفى في أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.. تنفيذا لتكليفات المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وتفقد حجرات الكشف، وقسم الاستقبال والطوارئ للوقوف علي مدى جاهزية تلك الأقسام ومدي توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلي مدي كفاءة واستعداد الأطقم الطبية والتمريض المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات.

النظافة والتجميل:

وتابع سكرتير المركز والمدينة قسم النظافة برئاسة مجلس ومدينة الحسنة ، عمليات النظافة والتجميل والتي شملت رفع تراكمات القمامة من الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للاحتفال بعيد الاضحي المبارك.

كما قامت الأجهزة المختصة بالمجلس برش الشوارع وري الأشجار ، وذلك تحت إشراف سالم الصعيدي مدير إدارة البيئة والأزمات بالمجلس.

وأكد محمد أحمد المغربي سكرتير المركز والمدينة أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجلس مدينة الحسنة وجميع الوحدات المحلية تتواجد على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.