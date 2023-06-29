أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تدعم غير القادرين

وسط أجواء احتفالية مبهجة وفي إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وأسرة من أجل مصر المركزيه قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بتوزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية الاساسية واللحوم على غير القادرين ضمن مبادرة "خير مصر"

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم المحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

وكان أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد اشار الى أن مبادرة "خير مصر" تاتي في اطار جهود الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وهي

من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية

جاءت المبادرة تحت إشراف أ.د حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ا.د سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، أ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ ماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه.