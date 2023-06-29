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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: 30 يونيو أعظم الثورات الشعبية في العصر الحديث

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

تقدم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود ، ورجال الشرطة المصرية وإلى جميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، أن  ثورة 30 يونيو  تعد من أعظم الثورات الشعبية في العصر الحديث والتى قام بها أبناء الشعب المصري المخلصين مدافعين عن أرضهم وأمنهم واستقرارهم وهويتهم المصرية هذه الثورة الشعبية التى قادها البسطاء من أبناء الشعب بعدما استشعروا أن وطنهم وعزتهم وكرامتهم قد اختطفت منهم.
وأكد حزب المؤتمر ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ  ستظل تكتب بحروف من نور ، وستظل تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري ، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية في كافة المحافظات بلا إستثناء في الصعيد وسيناء والوجه البحري والمحافظات الحدودية  .

كما أعرب حزب المؤتمر  عن تمنياته له للقيادة السياسية المصرية  بالتوفيق والسداد، من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار ، وأن تكون الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية رخاء واستقرار وأمن وأمان لمصر وللمصريين جميعا. 

الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ السيسي ثورة 30 يونيو

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