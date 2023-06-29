سلاح ومخدرات .. الأمن العام يشن حملة مكبرة بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (36) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية –12 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم " لعدد 13منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (631) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .