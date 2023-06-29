جوزيه مورينيو يرفض تدريب الهلال السعودي.. ما السبب؟

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، رفض تدريب الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" أرسل الهلال السعودي عرضا ضخما إلى جوزيه مورينيو في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه قوبل بالرفض".

وأضاف:" العرض الذي تلقاه مورينيو من الهلال السعودي يقدر بقيمة 30 مليون يورو في الموسم".

وأشار:" مورينيو يضع كامل تركيزه مع نادي روما الإيطالي".

إيقاف مورينيو

في سياق آخر، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي إيقاف جوزيه مورينيو لمدة 10 أيام من بداية انطلاق الموسم المقبل، ليغيب عن أول مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، مع فرض عقوبة مالية 50 ألف يورو على كل من المدرب البرتغالي وناديه روما.

وعوقب مورينيو بسبب إهانة حكم لقاء روما ومونزا “دانييلي كيفي” في الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

وكان مورينيو هاجم الحكم قائلا:" إنه أسوأ خكم قابلته خلال مسيرتي، هو فظيع ولا يقيم أي تواصل إنساني ولا يشعر بأي تعاطف.