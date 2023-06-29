عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوافل الأحوال المدنية تجوب القرى والمراكز لتقديم الخدمات للمواطنين .. صور

قوافل الاحوال المدنية
قوافل الاحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – البحيرة– المنيا – شمال سيناء ) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج (6954) بطاقة رقم قومى ، و(12356) مصدراً مميكناً .

     

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك اعتباراً من يوم 4/7/2023 .

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين ..وأسفرت عن استخراج وتوصيل (273) بطاقة رقم قومى و(94) مصدراً مميكناً . 

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (كبار السن والمرضى وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (4) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على (مجلس النواب- بعض النوادى الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (157) مواطنا ومواطنة.

 وتم إيفاد مأمورية إلى إحدى المؤسسات بمحافظة (القاهرة) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (9) فتيات "من ذوى الهمم" من نزيلات المؤسسة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن

 بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (109) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

E5A21CBE-C5C3-42BE-B773-00E620C68AD8
E5A21CBE-C5C3-42BE-B773-00E620C68AD8
D4F90928-63A8-44A9-9D7F-F2195B8BAB2B
D4F90928-63A8-44A9-9D7F-F2195B8BAB2B
9D69006E-0961-4AC2-9E63-1B71D7B33307
9D69006E-0961-4AC2-9E63-1B71D7B33307
EAB828E7-A5F4-489A-B272-439DC76EDA3E
EAB828E7-A5F4-489A-B272-439DC76EDA3E
الاحوال المدنية الحالات المرضية الخدمات للمواطنين الدور المجتمعى الرقم القومي بطاقات الرقم القومى تقديم الخدمات للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

الزمالك بـ العيد..شلبي في الجبس وضياع صفقة بن شرقي وسيناريو خطف وصافة الدوري

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

منها السكر.. توقعات بزيادة أسعار 8 سلع غذائية خلال شهر يوليو المقبل

ترشيحاتنا

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

الأهلي يطارد بيراميدز على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري

استطلاع يظهر تساوي عدد الداعمين للحرب الأوكرانية والرافضين لها.. الكرملين يكشف الحقيقة

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

تمنع الحموضة والانتفاخ.. مشروبات احرص على تناولها خلال أيام العيد

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

فيديو

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ