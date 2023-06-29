قوافل الأحوال المدنية تجوب القرى والمراكز لتقديم الخدمات للمواطنين .. صور

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – البحيرة– المنيا – شمال سيناء ) .. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج (6954) بطاقة رقم قومى ، و(12356) مصدراً مميكناً .

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك اعتباراً من يوم 4/7/2023 .

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين ..وأسفرت عن استخراج وتوصيل (273) بطاقة رقم قومى و(94) مصدراً مميكناً .

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (كبار السن والمرضى وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (4) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم .

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على (مجلس النواب- بعض النوادى الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (157) مواطنا ومواطنة.

وتم إيفاد مأمورية إلى إحدى المؤسسات بمحافظة (القاهرة) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (9) فتيات "من ذوى الهمم" من نزيلات المؤسسة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (109) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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