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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 41 ألف شكوى

صدى البلد

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للإستجابة لـ (41684) شكوى خلال الفترة من 1 /1 / 2018 حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

 

وأكد المحافظ أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال عام 2018 (10996) شكوى كما استقبل خلال عام 2019 (10780) شكوى بالإضافة لإستقبال  (7987) شكوى خلال عام (2020) ،فضلاً عن استقبال (8208) شكوى خلال عام 2021 واستقبل (2818) شكوى خلال عام 2022 و كذلك استقبل (895) شكوى خلال النصف الأول من عام 2023 ،بإجمالى (41684) شكوى ، تم الرد على (41684) شكوى بنسبة  100٪  ،مشيراً لأهمية  مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

 

 

أوضح محافظ الشرقية أنه حريص على حضور لقاء المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك من خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

 

أشار المحافظ أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن الإجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر ،فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ،بالإضافة إلى توفيرفرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال  مديرية  القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

استعدادات قصوى لرصد وإزالة محاولات البناء بدون ترخيص خلال إجازة عيد الأضحى بالشرقية

وفى سياق متصل أضاف إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن مكتب خدمة المواطنين قد أستقبل خلال شهر يونيه الجارى (104) شكوي تم الرد علي (104) شكوى بنسبة  100٪  بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والاحياء وإدارات الديوان العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

 

وأوضح  مدير إدارة خدمة المواطنين إن الشكاوى التي استقبلتها الادارة خلال الفترة من 1/1/2018 حتى نهاية يونيو الجاري تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد.

البناء بدون ترخيص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفحوصات الطبية اللازمة الفحوصات الطبية تكافل وكرامة لقاء المواطنين معاش تكافل وكرامة

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