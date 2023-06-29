استعدادات قصوى لرصد وإزالة محاولات البناء بدون ترخيص خلال إجازة عيد الأضحى بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء التعدي على أراض زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

قال المحافظ: لن أسمح بأي تراخ أو تقصير في تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لمحاولات البناء المخالف وسيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 40 مترا، وبالوحدة المحلية بقصاصين الشرق تمت ازالة غرفتين بالطوب الابيض الدبش علي مساحة170 مترا، كما تمت إزالة غرفة علي مساحة 60 مترا وتم الإزالة كليا على سطح الأرض و تسليم الأرض للجمعية الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني هلال لإزالة تعد على أرض زراعيه باسم المواطنه س.خ.ا وتم رد الشيء لاصله والتنبيه على المواطنة بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بالزوامل بالتصدي لحالتي إزالة وهما عبارة عن مبنى من الدبش الابيض علي مساحة ٩٠ مترا بعزبة ابو سليم التابعة لقرية منية سلمنت وتمت الازالة بالكامل وإزالة مبني من الدبش الابيض علي مساحة ١١٠ أمتار بعزبة نمره واحد التابعة لقرية ببساتين الإسماعيلية وتمت الازالة بالكامل واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من ازاله مبنى بالدبش الابيض على مساحه 100م بناحيه السعديه بالوحده المحليه بالعباسة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.