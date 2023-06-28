عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية ورقابية مفاجئة على محال الجزارة بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة والتموين والطب البيطري) بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع إدارة تموين القرين بالإشتراك مع الطب البيطرى بالمرور على محال الجزارة  والشوادر وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر مخالفه لعدد من جزاري المدينة وذلك للذبح خارج السلخانة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري و إدارة الصحة العامة والمجازر بالشرقية والإدارة التموينية بالحسينية ورئيس قطاع شمال الشرقية ، وتم التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق ( بندر الحسينية _ الحجازيه_  الاخيوه _ سعود _ المناجاة الكبري _ مفارق المطار ) وتم من خلالها ضبط ٣ مخالفات  طبيه بيطرية و ذبح خارج المجازر الحكوميه ، كما تم  تحرير مخالفتين تموينيتين لإدارة محال بدون ترخيص .

احتفالا بعيد الأضحى المبارك.. محافظ الشرقية يستقبل المهنئين في مكتبه بالديوان العام

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية و الإدارة البيطرية بالإبراهيمية بمتابعة مجزر المدينة خلال أيام عيد الاضحى المبارك واستقبال الأضاحي من المواطنين والوقوف على مدى جاهزية المجزر ، كما تم المرور على محلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة الذبح وفق المعايير وبالمجزر الحكومي و التأكد من صلاحية السلع المعروضه ومدي جودتها.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح سير العمل بمجازر منيا القمح أول أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة العامة واشتراطات الأمن والسلامة المهنية  والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية لتكون المجازر على أتم استعداد لاستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، والتأكد من نظافة المكان ،  مع الكشف على الاضحيه من قِبل الطب البيطري لضمان سلامتها والتنبيه بعدم الذبح خارج المجازر  حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية البيطرية الاضحى المبارك الطب البيطري النظافة العامة تكثيف الحملات التموينية خارج المجازر الحكومية عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

ترشيحاتنا

دنّس صفحاته .. سويدي متطرف يحرق المصحف خارج مسجد ستوكهولم

دعاء أول أيام التشريق.. معناه ولماذا يستجاب فيه الدعاء

نحروه زي الأضحية في العيد| زوج العمة وابنه وراء قتل "فتى" التوك توك بالجيزة.. تفاصيل

الوضع متوتر.. أوكرانيا تكشف عن مرحلة جديدة من الحرب

كأس أمم إفريقيا.. تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة مالي

كيفية صلاة العيد الكبير 2023 بالتفصيل كما صلاها النبي.. بـ 17 خطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل أزمات الدراويش يتواصل| المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ