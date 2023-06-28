حملات تموينية ورقابية مفاجئة على محال الجزارة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة والتموين والطب البيطري) بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مدينة القرين بالتنسيق مع إدارة تموين القرين بالإشتراك مع الطب البيطرى بالمرور على محال الجزارة والشوادر وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر مخالفه لعدد من جزاري المدينة وذلك للذبح خارج السلخانة .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري و إدارة الصحة العامة والمجازر بالشرقية والإدارة التموينية بالحسينية ورئيس قطاع شمال الشرقية ، وتم التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق ( بندر الحسينية _ الحجازيه_ الاخيوه _ سعود _ المناجاة الكبري _ مفارق المطار ) وتم من خلالها ضبط ٣ مخالفات طبيه بيطرية و ذبح خارج المجازر الحكوميه ، كما تم تحرير مخالفتين تموينيتين لإدارة محال بدون ترخيص .

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية و الإدارة البيطرية بالإبراهيمية بمتابعة مجزر المدينة خلال أيام عيد الاضحى المبارك واستقبال الأضاحي من المواطنين والوقوف على مدى جاهزية المجزر ، كما تم المرور على محلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة الذبح وفق المعايير وبالمجزر الحكومي و التأكد من صلاحية السلع المعروضه ومدي جودتها.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح سير العمل بمجازر منيا القمح أول أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة العامة واشتراطات الأمن والسلامة المهنية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية لتكون المجازر على أتم استعداد لاستقبال الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، والتأكد من نظافة المكان ، مع الكشف على الاضحيه من قِبل الطب البيطري لضمان سلامتها والتنبيه بعدم الذبح خارج المجازر حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.