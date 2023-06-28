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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بعيد الأضحى المبارك.. محافظ الشرقية يستقبل المهنئين في مكتبه بالديوان العام

صدى البلد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذى من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدداً من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ونائب رئيس الغرفة التجارية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل المحافظ نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والأب يوسف كمال راعي الكنيسة الكاثوليكية والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية والقمص تادرس سدره وكيل مطرانية الزقازيق ومنيا القمح والقمص يوحنا اسحق مندوب عن مطرانية فاقوس والعاشر من رمضان والوفد الكنسي المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك ، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للإخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

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قدم محافظ الشرقية الشكر والامتنان للإخوة المسيحيين لحرصهم على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبا المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

احتفالا بعيد الأضحى المبارك أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكنيسة الكاثوليكية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس

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