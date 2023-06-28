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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب أداء صلاة عيد الأضحى.. محافظ الشرقية يتفقد سيارات مبادرة 100 يوم صحة.. شاهد

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية مبادرة 100 يوم صحه والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة  لضمان إتاحة الخدمات الصحيه والعلاجيه بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال تفقده اصطفاف إحدى سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام مستشفي المبرة بمدينة الزقازيق ، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بجانب تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي وخدمات تنظيم الأسرة لجميع المواطنين بالمجان ، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ وتحقيق المستهدف من الحملة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة ، والتي تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة  " الاعتلال الكلوي  ، السكري ، إرتفاع ضغط الدم ، السمنة وزيادة الوزن  " وخدمات دعم صحة المرأة " التوعية بالفحص الذاتي للثدي ، التوعية بالصحة الإنجابية ، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، العناية بصحة الأم والجنين ، كشف وعلاج السمع للأطفال حديثي الولادة ، و فحص المقبلين على الزواج و كبار السن  والأطفال المبتسرين  ، كما تشمل  المبادرة مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال ، وذلك من خلال فرق طبيه ثابته وفرق متحركة تجوب أرجاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان  لكافة فئات المجتمع .

أضاف وكيل وزارة الصحة أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تهدف إلى توعية المواطنين بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان وتبرز الجهود المبذولة بين جميع الجهات المعنية، لتحسين جودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية لافتا الي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

قدم محافظ الشرقية الشكر لكافة الأطباء وطاقم التمريض المشاركين في الحمله مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك داعيا المولي عزو وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القياده الرشيده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أدي صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق ، في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والمهندس سامي معجل  السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  ، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل ،  ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، ورضا بكري رئيس حي اول ، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان ،  وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والأمنية والمواطنين.

القى خطبة العيد الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف موضحاً أن عيد الاضحى يوم عيدنا الأكبر موسم  البشر والسرور والفرح والسعاده بفضل الله تعالى وكرمه ، فعيد الأضحى يوم عظيم مشهود من ايام الله تعالى حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بآداء مناسكهم كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر وشعيره الاضحيه ولقاء الأهل والأحبه.

وأضاف وكيل مديرية الأوقاف ان الأعياد فرصه عظيمه لتقويم الروابط الإجتماعيه بين الاقارب والأرحام والناس جميعاً ونشر الموده والرحمه والاخوه وتقويه الصلات وتفريج الكربات ، قائلاً علينا اغتنام هذه الأيام المباركه رافعين أيدينا إلي السماء لندعو  المولى عز وجل ان ينعم على مصر وشعبها بالأمن والخير والسلام.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمواطنين ، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

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