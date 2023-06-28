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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلالين وحلوي.. أهالي الشرقية يحتفلون بعيد الأضحى

صدى البلد

أدى المئات من أهالي قرية ابونجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة القرية وسط تزيين الساحة بالبلالين وتوزيع الحلوي علي الأطفال فيما سادت حالة من الفرحة جميع المصليين.

 

وحرص المصلون عقب انتهاء الصلاة علي التقاط الصور التذكارية وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحي المبارك داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

 

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديري مديريات ( الصحة – التموين – الطب البيطري ) برفع درجة الاستعداد القصوى والتعاون التام فيما بينهم والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية بكل مديرية مع غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام ، لرصد أي قصور في الخدمات أو أحداث طارئة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لسرعة توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة  بهدف التيسير على المواطنين مع الإستمرار في تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

 

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، وكذلك رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة ، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية ، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.

رفع درجة الاستعداد.. ننشر خطة صحة الشرقية خلال عيد الأضحى

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنبيه علي مديرة الصيدلة والتموين الدوائي بالمديرية  بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة العيد ، وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية ، والتأكيد على مسئولة بنوك الدم بالتنسيق مع مديرة المركز الإقليمي لبنوك الدم بالأحرار لتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، والتأكيد علي مدير عام الطب الوقائي بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التشديد علي مديري الإدارات الصحية بكثيف حملات مراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة منافذ بيع اللحوم لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة وأعمال مكافحة ناقلات الأمراض لتطهير المجازر والسلخانات أولا بأول لمكافحة أي حشرات بها لافتا الي أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة.

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إدارة الأزمات والكوارث الإجراءات الاحترازية والوقائية الاضحى المبارك التقاط الصور التذكارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المستشفيات درجة الإستعداد القصوى صلاة عيد الأضحى المبارك

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